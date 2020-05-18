Часть россиян, находящихся в самоизоляции, сможет получить электронные больничные сроком с 12 по 29 мая

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18 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пожилой человек. Фото: Pixabay

Россияне 65 лет и старше, которые продолжают находиться на самоизоляции, не заняты удаленной работой и не ушли в отпуск, смогут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая.

Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. Соответствующая информация размещена на сайте кабмина.

В частности, новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

«Больничный лист будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», – говорится в документе.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. То есть, при стаже более восьми лет, все проведенные на больничном дни, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.

Ранее в правительстве разъяснили, как будут рассчитывать доплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом.