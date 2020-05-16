В правительстве разъяснили, как будут рассчитывать доплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом

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16 мая 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

деньги, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В правительстве России разъяснили, как будут рассчитывать федеральные стимулирующие доплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом. На сайте кабмина разъясняется, что «доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени».

Медики из многих российских регионов пожаловались на крайнее маленькие доплаты за работу в «коронавирусных больницах или вообще отсутствие доплаты.

Владимиру Путину пришлось лично разбираться с выплатами медикам и дать указания кабмину и главам регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал губернатор контролировать, чтобы все положенные медикам выплаты получали в кратчайшие сроки.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», – заявил Мишустин.

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Правительство 16 мая также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом.

Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

На сайте кабмина отмечается, «врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц». Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Именно такое поручение дал Президент.