В Ярославской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусом

В Ярославской области от коронавируса скончался мужчина 1971 года рождения. Он стал двенадцатым пациентом с COVID-19, который умер в регионе.
Известно, что за минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 103 человека. Таким образом, с начала пандемии вирусом в области заразились 1829 человек, выздоровели после заболевания е 305 пациентов.
Ранее сообщалось: заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева рассказала, что очаг новой коронавирусной инфекции выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице.