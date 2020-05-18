В Ярославской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Глобус, коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ярославской области от коронавируса скончался мужчина 1971 года рождения. Он стал двенадцатым пациентом с COVID-19, который умер в регионе.

Известно, что за минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 103 человека. Таким образом, с начала пандемии вирусом в области заразились 1829 человек, выздоровели после заболевания е 305 пациентов.

Ранее сообщалось: заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева рассказала, что очаг новой коронавирусной инфекции выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице.