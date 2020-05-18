Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ярославской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусом

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Ярославской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусом
Глобус, коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ярославской области от коронавируса скончался мужчина 1971 года рождения. Он стал двенадцатым пациентом с COVID-19, который умер в регионе.

Известно, что за минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 103 человека.  Таким образом, с начала пандемии вирусом в области заразились 1829 человек, выздоровели после заболевания е 305 пациентов.

Ранее сообщалось: заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева  рассказала, что очаг новой коронавирусной инфекции выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице. 

ЕЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью