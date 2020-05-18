«Решение работает на 100 %», ученые нашли антитело, которое полностью блокирует коронавирус

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18 мая 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что нашла антитело, которое способно полностью вывести коронавирус из организма человека за несколько дней. Антитело под названием STI-1499 способно «обволакивать» вирус и выводить из организма.

Теперь специалисты хотят использовать его как отдельный препарат, а также в составе профилактического коктейля из антител под названием Covi-Shield.

«Мы хотим подчеркнуть, что найдено лекарство. Найдено решение, которое работает на 100 %», — сказал Генри Джи. По его словам, пока испытания проводились только в лабораторных условиях, поэтому компания не может приступить к разработке лекарства немедленно. При этом в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные ограничения, сообщается на сайте spid.center.ru.