«Из-за тяжелой болезни» скончался один из старейших священников Москвы

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18 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: протоиерей Николай Дятлов, сайт: adrian-i-natalia.ru

Представитель храма святых мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине сообщил, что на 88-м году жизни умер один из старейших священнослужителей Москвы протоиерей Николай Дятлов. Об этом стало известно в понедельник, 18 мая.

«Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни», - уточнил он.

Кроме того, он отметил, что с новой коронавирусной инфекцией смерть настоятеля храма не связана. По его словам, все произошло из-за возраста и проблем со здоровьем.

Протоиерей Николай Дятлов служил в храме святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. В 1990 году был назначен настоятелем. В сентябре 2017 года назначен почетным настоятелем.

Ранее скончался иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры.