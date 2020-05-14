В Троице-Сергиевой лавре умер зараженный коронавирусом насельник

Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях инфекции сообщила, что в четверг от коронавируса скончался Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры.
«14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)», - говорится в заявлении организации.
Отмечается, что это уже пятая подтвержденная смерть насельника лавры из-за COVID-19. По той же причине скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).
Ранее стало известно о состоянии православного священника Дмитрия Смирнова, госпитализированного из-за заболевания коронавирусной инфекцией.