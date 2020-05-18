В Узбекистане начали возобновлять внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение

В Узбекистане с 18 мая одна из авиакомпаний возобновила регулярные внутренние рейсы. Об этом рассказали в министерстве транспорта республики.
Также осуществлять перевозку пассажиров начала местная железнодорожная компания.
Известно: все происходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, которые предусматривают раздачу всем пассажирам защитных масок и перчаток. При этом к авиа- и железнодорожным поездкам допускаются граждане, представившие сертификаты о прохождении тестов на коронавирусную инфекцию.
В регионе 15 мая специальная комиссия приняла решение продлить карантин по COVID-19 до 1 июня и одновременно значительно смягчила ограничения.
Ранее сообщалось: в Иране перешли к последнему этапу в противодействии распространению коронавируса.