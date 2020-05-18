В Узбекистане начали возобновлять внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет. Фото: pixabay.com

В Узбекистане с 18 мая одна из авиакомпаний возобновила регулярные внутренние рейсы. Об этом рассказали в министерстве транспорта республики.

Также осуществлять перевозку пассажиров начала местная железнодорожная компания.

Известно: все происходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, которые предусматривают раздачу всем пассажирам защитных масок и перчаток. При этом к авиа- и железнодорожным поездкам допускаются граждане, представившие сертификаты о прохождении тестов на коронавирусную инфекцию.

В регионе 15 мая специальная комиссия приняла решение продлить карантин по COVID-19 до 1 июня и одновременно значительно смягчила ограничения.

Ранее сообщалось: в Иране перешли к последнему этапу в противодействии распространению коронавируса.