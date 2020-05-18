В Сеть попали паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве

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18 мая 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото:планшет, pixabay.com

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила об организованной ведомством проверке по сообщениям СМИ об утечке паспортных данных граждан, нарушивших самоизоляцию в Москве.

В СМИ появилась информация, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафов можно найти персональные данные нарушителя режима самоизоляции – ФИО и паспортные данные.

При этом председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев заявил, что доступность паспортных данных по УИН нарушает закон «О персональных данных».

Однако основатель DeviceLock Ашот Оганесян отметил, что подобные сервисы редко защищены от утечек.