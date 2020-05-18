Москва сможет вернуться к «нормальному ритму», когда станет известно число переболевших COVID-19

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18 мая 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Возвращение Москвы к «нормальному ритму» может начаться после того, как ученые поймут, сколько москвичей в действительности переболели коронавирусом и выработали иммунитет к болезни. Об этом заявил инфекционист Алексей Мазус.

В столице с 15 мая начали бесплатно тестировать жителей на наличие антител к COVID-19. «Мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней», - подчеркнул врач.

Он отметил, что люди с сформированным иммунитетом могут возвращаться к прежней жизни, а власти смогут начать снимать введенные ранее ограничения.