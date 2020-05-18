В Крыму могут вернуть жесткие ограничительные меры

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18 мая 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Человек в респираторе. Фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов не отрицает, что на территории полуострова могут вернуть жесткие ограничительные меры. С 18 мая в регионе самоизоляцию отменили для всех, кроме пожилых людей. Также разрешена работа большинства организаций.

Аксенов отметил, что во многих странах после снятия ограничений началась вторая волна заболеваемости, а потому жесткие меры пришлось вернуть. «Если только тенденция будет развиваться в негативном ключе, мне просто не останется другого выхода, как идти опять на ужесточение требований Роспотребнадзора и условий нахождения на улицах», - заявил он. Глава региона напомнил, что жителям Крыма рекомендуется продолжать самоизоляцию, а ношение масок в общественных местах является обязательным.