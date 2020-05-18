В российских креветках обнаружили превышение содержания мышьяка

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18 мая 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Креветки. Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества в ходе проверки фасованных креветок ряда российских производителей обнаружили в некоторой продукции превышение допустимого уровня содержания мышьяка.

Отмечается, что чрезмерное количество опасного вещества обнаружили в креветках двух марок. Помимо этого, товар проверили на содержание полихлорированных бифенилов, антибиотиков, свинца, ртути и кадмия.

Специалист по вопросам качества пищевой рыбной продукции Любовь Абрамова уточнили, что предельно допустимая норма содержания мышьяка в рыбе, моллюсках и беспозвоночных определяется общим содержанием данного химического элемента, то есть суммой содержания органически и неорганически связанных форм.