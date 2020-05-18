Более 140 медиков заразились коронавирусом в Пермском крае

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18 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: больница, pixabay.com

Власти Пермского края сообщили, что коронавирус нового типа выявлен у 147 медицинских работников. Об этом стало известно в понедельник, 18 мая.

«За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у девяти медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 147 сотрудников медучреждений», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число умерших от новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 29 человек. Кроме того, умер онкобольной мужчина, но обследование показало, что дело не в COVID-19.

Известно, что за минувшие сутки на территории РФ выявили 8 926 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 290 678.