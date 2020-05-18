В Пермском крае умер онкобольной с коронавирусом, но причина не в COVID

Власти Пермского края сообщили, что число умерших от новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 29 человек. Кроме того, за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай.
«За минувшие сутки летальный исход зафиксирован у 50-летнего мужчины с COVID-19, у которого также было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание. Медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19», - пояснили в Телеграм-канале «Стоп коронавирус. Пермь».
Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае составило о 1024 человек, их них 527 – выздоровели.
Известно, что в России суточный прирост выявленных заражений коронавирусом нового типа опустился ниже 9 тысяч.