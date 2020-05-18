В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

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18 мая 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixels.com

Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора на запуск массового производства «сверхточного теста» на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, они готовы вывести свои разработки на международный рынок.

«Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе – до 2 миллионов в месяц … результаты можно узнать через два часа», - пояснил гендиректор, кандидат медицинских наук Андрей Тороповский.

Тест-система «CoV-2-Тест» создана на основе метода цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией, который рекомендован ВОЗ как наиболее точный и надежный способ диагностики. Она показывает наличие или отсутствие РНК вируса на самых ранних стадиях и с высокой точностью – более 96%. Свою эффективность разработка доказала во время клинических испытаний в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства России».

Ранее сообщалось, когда будет зарегистрирована вакцина от COVID-19 в России.