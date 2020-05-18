В Филатовской больнице Москвы на лечении находятся 827 пациентов с коронавирусной инфекцией

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18 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Москве в Филатовской больнице от коронавируса лечатся более 820 пациентов. Об этом сообщил главврач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

Известно, что всего на лечении находятся 1352 человека. Из них с диагнозом внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии – 1279, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 827, в том числе 105 родильниц и беременных.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 155 жителей, на ИВЛ - 55. За сутки выписаны 100 человек, поступили 108.

Ранее сообщалось: министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в регионе выросла смертность от внебольничной пневмонии.