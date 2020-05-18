Коронавирус 18 мая: смертность в Испании и Италии резко упала, США обвиняют Китай в намеренном распространении инфекции

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 18 мая в мире зафиксировано 4 804 849 случаев заражения коронавирусом и 316 711 летальных исходов, выздоровели 1 860 007 человек. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки в Москве умерли 77 человек с COVID-19. С начала эпидемии в столице скончались 1580 человек.

– Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. «У нас заболели девять процентов медиков», – рассказала министр в интервью. Всего в Московской области с больными коронавирусом работает 22,5 тысячи медиков — это врачи и средний и младший медицинский персонал.

– Число смертей в Испании и Италии резко упало. В Испании число смертей от коронавируса впервые с середины марта составило меньше 100 в день. В воскресенье за сутки скончались 87 человек. Напомним, с понедельника в Испании для жителей будет снят ряд ограничений, однако они сохранятся в самых крупных городах – Мадриде, Барселоне, а также в регионе Кастилия и Леон. В Италии в течение последних суток умерли 145 человек. Это самый низкий показатель с начала карантинных мер, введенных более чем два месяца назад.

– Администрация президента США Дональда Трампа обвинила Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения инфекции. «Нулевой пациент появился в провинции Ухань в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом ВОЗ, два месяца скрывали вирус от мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», — заявил помощник Трампа, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в программе канала ABC «На этой неделе».

– Сам Трамп в это время заявил о значительном снижении новых случаев инфицирования COVID-19 в США. «Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», – написал он.

– Микробиолог Виктор Зуев объяснил, кому в первую очередь следует рассчитывать на прививку от коронавирусной инфекции. Скорее всего её сделают тем, кто из-за профессии находится в группе риска – кассирам, билетёрам, волонтерам, водителям такси. При этом, по его мнению, остальным делать прививку нет необходимости.