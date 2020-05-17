Эксперт рассказал, кого будут вакцинировать в первую очередь

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17 мая 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Микробиолог Виктор Зуев объяснил, кому в первую очередь следует рассчитывать на прививку от коронавирусной инфекции после появления вакцины. По его мнению, первыми окажутся представители ряда профессий.

Врач считает, что в первую очередь прививку следует сделать тем, кто из-за профессии находится в группе риска. «Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», - сказал он.

Зуев добавил, что в последствии число вакцинируемых можно расширить и на остальных россиян. Он также отметил, что коронавирус может стать сезонной болезнью, которая повторяется каждую позднюю осень и раннюю весну.