Эксперт посоветовал осторожнее употреблять витамины

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3 мая 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото:pixabey

Микробиолог Виктор Зуев не удивился выводам британских ученых о зависимости роста числа заболевших коронавирусом от дефицита витамина D. Он считает, что для профилактики коронавируса не следует начинать пачками употреблять витамины. По мнению специалиста, нужно, в первую очередь, уделить внимание организации правильного питания.

«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - отметил специалист.