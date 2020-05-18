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Назван самый недооцененный город России

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Назван самый недооцененный город России
Екатеринбург. Фото: pixabay.com

Журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных российских городов. Автор Джаред Ранахан отметил, что люди вспоминают про Москву и Петербург, но не берут во внимание огромные территории на востоке, севере и юге.

«Несмотря на то, что Екатеринбург часто остается в тени его более крупных соседей по западу, он является крупным культурным центром страны, часто называемым „третьей столицей России“, а также „окном в Азию“», - считает Ранахан.

Он отметил богатое культурное наследие города. По мнению автора, одним из самых примечательных мест является Храм-на-Крови – место, где был казнен последний российский император Николай II и его семья.

АБ

Общество

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