В Екатеринбурге зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 160 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 114 – в Екатеринбурге.

Отмечается, что еще 48 человек выявлено в других муниципалитетах региона: Арамильский, Белоярский, Сысертский и Туринский городские округа, Артемовский, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Ирбит, Камышлов, Новоуральск, Полевской, Реж, Первоуральск и Талица.

Кроме того, это считается самым высоким показателем за последние три дня. До этого средний прирост составлял от 36 до 67 чел. в сутки.

Общее количество заболевших COVID-19 в Свердловской области составило 2731 чел., из них 763-выздоровели, 6 – умерли. Однако 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 88 - в состоянии средней тяжести.