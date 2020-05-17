В МЧС рассказали, как проходит дезинфекция медицинских и учебных учреждений

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17 мая 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дезинфекция. Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали о том, как в России происходит дезинфекция учебных и медицинских учреждений. Отмечается, что за прошедшие сутки было обработано более 500 организаций.

«Продезинфицировано около 1617 лечебных учреждений общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 миллиона квадратных метров», - рассказали в МЧС.

Также санитарная обработка уже проведена без малого на пяти тысячах объектов социального обслуживания, общая площадь которых составила порядка 2,8 миллионов квадратных метров.

Ранее эксперт объяснил, как нужно дезинфицировать латексные и тканевые перчатки.