Эксперт объяснил, как нужно дезинфицировать латексные и тканевые перчатки

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13 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Средства дезинфекции. Фото: pixabay.com

Эксперт по биологической защите Георгий Фролов объяснил, какие перчатки надежнее всего использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Он отметил, что средства защиты тоже нужно периодически дезинфицировать.

Специалист подтвердил, что латексные перчатки, если они подобраны по размеру, надежнее всего защитят от вируса. При этом их удобнее обрабатывать не только антисептическими салфетками, но и аэрозолями.

Перчатки из ткани эксперт рекомендовал обрабатывать спреями и периодически замачивать в специальном растворе. «Соотношение трехпроцентной перекиси водорода и мыльного раствора должно быть 1 к 1», - научил Фролов.