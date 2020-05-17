Кадыров потребовал уволить врачей, заявивших о нехватке средств защиты

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17 мая 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал уволить медработников, которые заявили о нехватке в больницах региона противочумных костюмов, масок и прочих средств индивидуальной защиты.

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», - заявил Кадыров.

Сотрудники телеканала «Грозный» показали кадры, снятые на складе Гудермесской районной больницы. На ролике видно, что в запасах лежат упаковки не только с защитными масками, но также противочумными костюмами и другими необходимыми в работе с COVID-19 средствами. «Нам как врачам не стоило так сильно беспокоиться. Наша проблема заключалась в том, что мы подняли такую проблему, которой у нас нет», - сказал после один из врачей.