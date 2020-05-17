В Северной Осетии появился на свет ребенок с коронавирусом

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17 мая 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, младенец

В Северной Осетии родился малыш с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в прямом эфире на местном телеканале сообщил заведующий родильным отделением ГБУЗ «Правобережная центральная районная клиническая больница» Хасан Тагаев.

Молодая мать заболела COVID-19 во время беременности, и ребенок появился на свет с инфекцией. Они сейчас дома, по мнению врачей, состояние матери и новорожденного удовлетворительное.

Всего в этой больнице в настоящий момент находятся 35 беременных женщин. У 17 из них зафиксирован коронавирус.

Ранее в Калмыкии пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией родила здорового ребенка.