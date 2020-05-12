Пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка в Калмыкии

В Калмыкии пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией родила здорового ребенка. Соответствующую информацию во вторник, 12 мая, предоставил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

По словам Кикенова, малыша сразу после появления на свет тщательно осмотрели врачи и установили, что он абсолютно здоров. Подчеркивается, что маму и новорожденного сегодня уже выпишут из больницы.