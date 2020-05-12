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Пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка в Калмыкии

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка в Калмыкии
рука младенца, pixabay.com
В Калмыкии пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией родила здорового ребенка. Соответствующую информацию во вторник, 12 мая, предоставил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По словам Кикенова, малыша сразу после появления на свет тщательно осмотрели врачи и установили, что он абсолютно здоров. Подчеркивается, что маму и новорожденного сегодня уже выпишут из больницы.
Ранее в минздраве Калмыкии заявили, что в республике зафиксировали 534 случая заражения коронавирусом нового типа. Шесть пациентов скончались. Выздоровели 149 человек.
ЕТ
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