Россия заняла второе место по коронавирусу

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17 мая 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России заразились коронавирусом больше девяти тысяч человек. Ранее на втором месте по количеству заразившихся была Испания. Но теперь она на третьем месте. Россия стала второй в мире по коронавирусу.

Сейчас общее количество диагнозов COVID-19 равно 281 752. Это произошло в воскресенье 17 мая.

Ранее Испания находился на втором месте в коронавирусной статистике. На момент написания этого текста там было 277 719 заразившихся. Теперь эта страна заняла третью строчку. Россия вышла на второе место.

Выход на второе место произошел накануне. Вчера российские медики установили 9709 новых случаев заражений. В Испании коронавирус диагностировали у 2 138 человек.

Теперь по коронавирусу Россия уступает только Соединенным Штатам. На долю США приходится примерно треть всех случаев коронавируса в мире. В нынешнее воскресенье количество заразившихся там превысило отметку в 1,5 миллиона человек.