Ягудин выразил свое мнение по поводу конфликта Тарасовой и Родниной

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17 мая 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

Aлексей Ягудин, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин выразил свое мнение по поводу конфликта заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой с легендарной фигуристкой, депутатом Госдумы Ириной Родниной.

По словам Ягудина, он ничего не знает о том, из-за чего ссорятся его бывшая наставница Татьяна Анатольевна Тарасова и прославленная спортсменка Ирина Роднина.

«Чтобы иметь мало-мальское представление о том, из-за чего это происходит, надо обладать хоть какой-то информацией», – сказал Ягудин. Он отметил, что у него нет никакой информации. Ягудин пожелал всем здоровья, счастья и поменьше словесных битв.

Фигурист полагает, что о причинах конфликта знают только сами Тарасова и Роднина.

Отметим, Ягудин был учеником Тарасовой, под ее руководством он победил на Олимпиаде. Тренер и ученик продолжают дружить и всегда поддерживают друг друга.

Тарасова тоже тренировала Роднину, и фигуристка в паре со своим партнером Александром Зайцевым всегда побеждала. Но у них теперь отношения другие. Недавно Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, а у той тогда был рак четвертой степени. Роднина ответила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело», и она все забыла. Ранее Роднина в эфире передачи «Судьба человека» говорила, что у Тарасовой вздорный характер.