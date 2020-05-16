Тарасова ответила оскорблением на критику Родниной

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16 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-экспресс

Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Татьяна Тарасова

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей ученицы, трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по ситуации с хореографом Еленой Черкасской.

На этой неделе Тарасова в интервью рассказала, как Роднина отправила фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой стадии. Роднина, в свою очередь, резко ответила Тарасовой, отметив, что неправильно, "грязно" говорить об умершем человеке: "Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело".

"Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м" — сказала Тарасова, отметив, что именно в 2001 году Елена Черкасская поехала на игры Доброй Воли с призером чемпионата США Анжелой Никодинов, а Тарасова была там с Алексеем Ягудиным.

«Это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!», — отметила Тарасова, добавив, что ей жалко Роднину.

На конфликт Тарасовой и Родниной уже отреагировали в Федерации фигурного катания на коньках России. Президент организации Александр Горшков заявил, что ему обидно видеть подобные взаимные упреки.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала новость об уходе 15-летней фигуристки, бронзового призера чемпионата Европы -2020 Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.