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В Калужской области впервые за неделю выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Калужской области впервые за неделю выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом
статистка, фото: vk.com/stop_coronavirus40

В Калужской области впервые за неделю выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным регионального оперативного штаба на утро 17 мая, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 109 человек.

Ранее на этой неделе число зараженных колебалось от 94 до 99 человек.

Данные оперативного штаба Калужской области по состоянию на 17 мая 2020:  Всего выявлено 2518 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 109 за последние сутки. 489 человек выздоровело, из них 16 за последние сутки
19 человек умерло. Больше всего заражены люди в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 9709 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах

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