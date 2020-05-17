В петербургском аграрном университете готовятся сокращения преподавателей

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17 мая 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото с сайта spbgau.ru

Почти пятую часть преподавателей Санкт-Петербургского государственном аграрного университета могут сократить. На очередном заседании Ученого совета СпбГАУ при утверждении штатного расписания на 2020-2021 учебный год было принято решение о сокращении 51 преподавательской ставки из имеющихся 284.

По данным преподавателей вуза. все эти ставки уже заняты, поэтому до трети преподавателей вскоре покинут университет.

Возмущенные преподаватели вуза и представители общественности готовят открытое обращение президенту России Владимиру Путину: «Общее мнение всех, кто неравнодушен к судьбе вуза: предпринимать такие шаги, как массовые увольнения в период пандемии недопустимо!» - заявили они.

Отправляя страну в полуторамесячный период нерабочих дней, Владимир Путин подчеркнул: ни сокращения зарплат, ни тем более увольнений в это время быть не должно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером пятницу, 15 мая, дал правительству страны и региональным властям новые поручения из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.