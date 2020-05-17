В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом

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17 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве, как сообщил в субботу, 16 мая, вечером оперативный штаб, за сутки скончался 71 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего в столице скончались 1503 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Днем ранее в Москве скончались 74 человек. В сравнении с другими российскими регионами Москва - на первом месте. Всего в России, по данным на 16 мая, заразились 272 тысяч человек. Более 63 тысяч пациентов выздоровели.

В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая. Но введен масочный режим. Люди должны в общественных местах, в магазинах, общественном транспорте, носить маски и перчатки. Работать с 12 мая разрешили строительным организациям и некоторым промышленным предприятиям.

В Дагестане за период пандемии скончались более 40 врачей.