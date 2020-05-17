В Приморье за последние сутки у 71 человека выявлен коронавирус, всего зараженных COVID cтало 1268

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17 мая 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

больной человек, фото: pexels.com

В Приморском крае за сутки, по данным на утро 17 мая, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Приморье коронавирус выявлен у 1268 человек.

Правительство региона уточнило, что больше всего зараженных людей выявляют во Владивостоке, Находке и Арсеньеве.

Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что заражения коронавирусной инфекции чаще всего происходят в местах массового скопления людей — на пляжах и в общественном транспорте. Он подчеркнул, что добиться снижения заболеваемости можно только при соблюдении санитарных требований и ответственности граждан.

В Приморском крае с 31 марта из-за распространения коронавируса введен режим полной самоизоляции. Власти края продлили ограничительные меры до 31 мая.

16 мая главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская отметила, что "значительный прирост" зафиксирован в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске и Партизанском районе из-за нарушений людьми режима самоизоляции в майские праздники.