Врачи Гудермесской больницы Чечни извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кавказский Узел

pexels.com

В Чечне медики Гудермесской ЦРБ извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты, необходимых для лечения пациентов с COVID. В эфире государственного телеканала "Грозный" протест медиков из этой больницы назвали "беспричинной паникой", а пожаловавшихся врачей - "провокаторами".

После заявления медиков в Гудермесской больнице провели проверку. Выяснилось, что учреждение готовится к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. На складах при этом уже есть запасы медицинских масок, имеются и противочумные костюмы.

Больницу посетил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. После его визиты был уволен главврач больницы и один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили.

Напомним, работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты и необходимость покупать их самостоятельно.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что в республике более 50 врачей заразились коронавирусом.