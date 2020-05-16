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Врачи Гудермесской больницы Чечни извинились за жалобы на нехватку средств защиты

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кавказский Узел

Врачи Гудермесской больницы Чечни извинились за жалобы на нехватку средств защиты
pexels.com

В Чечне медики Гудермесской ЦРБ извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты, необходимых для лечения пациентов с COVID. В эфире государственного телеканала "Грозный" протест медиков из этой больницы назвали "беспричинной паникой", а пожаловавшихся врачей - "провокаторами".

После заявления медиков в Гудермесской больнице провели проверку. Выяснилось, что учреждение готовится к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. На складах при этом уже есть запасы медицинских масок, имеются и противочумные костюмы.
Больницу посетил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. После его визиты был уволен главврач больницы и один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили.

Напомним, работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты и необходимость покупать их самостоятельно.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что в республике более 50 врачей заразились коронавирусом. 

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