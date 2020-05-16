Телеведущая Анна Янкина поделилась о заболевании коронавирусом: «Это были самые страшные часы в моей жизни»

Телеведущая Анна Янкина поделилась, как она переболела коронавирусом. По словам ведущей НТВ, сначала заболел ее муж, а потом и она. Они находились зараженные и больные дома. А в семье маленький ребенок.
По признанию Анны, «это были самые страшные часы в ее жизни».
К счастью, дочь 34-летней Янкиной не заразилась, малышка здорова. Янкина рассказала, что муж заболел первым. По компьютерной томографии легкие были чистые. Но коварство вируса в том, что он стремительно развивался и на четвертый день у ее мужа пропало обоняние. Анна благодарна знакомому врачу, который их консультировал, поставил диагноз и порекомендовал начинать пить антибиотик. У самой телеведущей ни высокой температуры, и першения в горле, ни кашля не было. Только легкая тяжесть в груди.
Янкина выздоровела, но пока работает на удаленке.
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