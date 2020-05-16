Мать разместившего на сайт движения

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16 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети, Бессмертный полк

Ольга Медведева, мать Андрея Шабанова из Самары, заявила, что в последнее время ее сыну было очень тяжело, однако она не замечала за ним никакой заинтересованности в нацизме.

По ее словам, Андрей инвалид, у него проблемы с позвоночником. Мужчина одинок, испытывает материальные трудности, из-за этого у него депрессивное состояние. "Он хочет лечь в больницу, но все больницы из-за коронавируса закрыты. Он мне несколько раз писал, что не хочет жить и хочет покончить с собой", - рассказала мать фигуранта уголовного дела.

Андрей Шабанов - один из подозреваемых в реабилитации нацизма из-за размещения фото фашистов на сайт движения "Бессмертный полк". Как сообщил СК, он направил на сайт акции фото Адольфа Гитлера, подписав "Михаил Алоисович Егерьский".

К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации.