СКР установил имена подозреваемых в отправке фото нацистов на акцию «Бессмертный полк»

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16 мая 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Допрос подозреваемого, фото с сайта СКР

Следователи СКР установли имена людей, подозреваемых в отправке фото нацистов на акцию «Бессмертный полк». Уголовные дела по данному факту возбуждены в отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска.

Также установлена причастность к преступлению граждан Украины и Эстонии.

Четверо установленных подозреваемых разместили фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк». Следователи проводят у них обыски. Их допросили.

По данным СКР, также установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.

Андрей Шабанов из Самары и подозреваемый из Ульяновска Вячеслав Круглов заявили, что раскаивается в содеянном.

Главным следственным управлением СКР продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.