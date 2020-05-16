В Петербурге скончались еще шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус

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16 мая 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

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В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что "комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще шесть смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции".

По данным медиков, все пациенты имели хронические заболевания, среди которых гипертонию, атеросклероз сосудов и гепатит С.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

По данным на 16 мая, за последние сутки в Петербурге выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге COVID-19 выявлен у 10 011 человек. Скончались 80 пациентов. Выздоровели 2109 человек.

Напомним, в Петербурге умер известный врач-рентгенолог.