На два месяца арестован чиновник из Пензенской области, подозреваемый в мошенничестве с бюджетными средствами

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16 мая 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Бурлаков, фото с сайта правительства Пензенской области

На два месяца арестован чиновник из Пензенской области Андрей Бурлаков, подозреваемый в мошенничестве с бюджетными средствами. Андрей Бурлаков возглавлял региональное министерство сельского хозяйства.

14 мая в квартире Бурлакова прошли обыски. По данным регионального управления ФСБ, следственные действия проводились у нескольких сотрудников министерства сельского хозяйства, которые могут быть причастны к хищению бюджетных денег.

В отношении Андрея Бурлакова возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Ленинского районного суда Пензы сообщили об его аресте на два месяца, до 13 июля 2020 года.

Бурлаков будет до избрания меры пресечения находиться в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщили ранее в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).