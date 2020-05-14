На главу минсельхоза Пензенской области завели уголовное дело

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14 мая 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com, автомобиль ФСБ

В отношении главы пензенского минсельхоза и заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Бурлакова возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Уточняется, что Бурлакова подозревают в совершении махинаций с присвоением бюджетных средств. Сегодня у него дома прошли обыски. Кроме того следственные действия проводились у ряда сотрудников министерства сельского хозяйства, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств. Обыски также прошли в правительстве Пензенской области. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в нескольких кабинетах. Был задержан и заместитель главы регионального Минсельхоза по делу о мошенничестве.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков будет до избрания меры пресечения находиться в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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