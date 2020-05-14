Экс-директора «Крымавтотранса» задержали за растрату

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14 мая 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым, задержание Игоря Коробчука

Бывший руководитель сети автостанций Крыма Игорь Коробчук задержан сотрудниками ФСБ. Экс-директор в течение года выписывал себе и подчиненным большие премии, несмотря на плохое финансовое состояние предприятия.

Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка пяти миллионов рублей. При этом руководитель ГУП скрывал от крымского Минтранса, что вверенное ему предприятие терпит убытки. Следователи и оперативники сейчас устанавливают всех, кто причастен к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.Бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.