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В Бразилии количество умирающих каждый день от COVID приближается к тысяче

, 17:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Бразилии количество умирающих каждый день от COVID приближается к тысяче
фото: pixabay.com

Бразилия заняла второе место в списке стран по количеству умерших от коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.

В минувшую пятницу в Бразилии умерли 824 человека. У них был диагностирован коронавирус. Больше умерли только в Соединенных Штатах. Там этот показатель составил 1595 человек.

Соединенные Штаты уже давно лидируют в коронавирусной статистике. Накануне там врачи диагностировали 26 692 новых случаев заражения COVID.

Сейчас в мире зараженных коронавирусом насчитывается 4 651 919 человек. Выздоровевших в 2,6 раза меньше. С болезнью сумели справиться 1 756 649 инфицированных.

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