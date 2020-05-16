Онищенко рассказал, необходимы ли перчатки в магазине

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16 мая 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com/ Photographer: Правда Комсомольская, Геннадий Онищенко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что перчатки необходимо носить только во время поездок на общественном транспорте.

"А в магазин в шаговой доступности – можно и без них", – заявил Онищенко, сообщает kp.ru. Он советует спиртовые салфетки или гель для дезинфекции рук. Этими же средствами можно обрабатывать дверные ручки, ручки корзины и другие поверхности.

Онищенко рассказал, как правильно снимать перчатки. По словам врача, нельзя пытаться стаскивать перчатки с кончиков пальцев, их нужно выворачивать.