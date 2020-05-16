Евгения Медведева обратилась к болельщикам

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16 мая 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к своим болельщикам с благодарностью за поддержку в период пандемии коронавируса: "Продолжайте болеть за меня, продолжайте следить за фигурным катанием".

Евгения выразила надежду, что "мир скоро встанет обратно на свои рельсы и мы снова насладимся соревнованиями".

Фигуристка в прямом эфире в Instagram чемпиона Европы 2011 года Флорана Амодьо рассказала, почему весной 2018 года перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру: "Орсер был единственным вариантом для меня. Почему? Мне так казалось тогда. Я ведь уезжала не за сумасшедшим результатом, не для того, чтобы победить всех в следующем сезоне и доказать, что я самая сильная. Я сделала и так очень много в фигурном катании и выиграла тоже очень много. Я просто хотела работать с тренером как с другом. Я знала, что мы с Брайаном поймем и, что самое главное, услышим друг друга".

Евгения Медведева поделилась планами в связи с коронавирусом.