Чичваркин в Лондоне переболел коронавирусом: «У меня нет СПИДа и есть антитела к COVID-19. Ну настоящий полковник»

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16 мая 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин, фото: Juliya Khanina, globallookpress.com

Бизнесмен Евгений Чичваркин живёт в Лондоне и сообщил о заболевании коронавирусом. Предприниматель в Instagram описал своё состояние в самом начале болезни. Симптомы были такие: слабость, сонливость, немного повышенная температура, потеря обоняния.

И еще Чичваркин отметил, что болел «нудно, долго, нестрашно», но вёл привычный образ жизни, занимался боксом, ездил на велосипеде. «Я поверить не мог, что это тот самый. Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться. Занятия не прерывал, бухать тоже. Если тебе не 80 лет+ и нет предрасположенности к заболеваниям легких, все похоже на долгий несильный грипп. Мир обосрался зря. Страх дебилизирует», — написал бизесмен. (Пунктуация и орфография автора сохранены).

Чичваркин про себя рассказал, что он лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином в конце». Выздоровел он полтора месяца назад, за это время сдал этого дважды сдавал тест на коронавирус.

Сейчас он уже выздоровел и чувствует себя нормально, а про коронавирус вспоминает, что COVID-19 напоминает «долгий несильный грипп». «У меня нет СПИДа и есть антитела к COVID-19. Ну настоящий полковник», — заключил Евгений Чичваркин.

Кстати, его дети не заразились.

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