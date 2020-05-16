Власти опровергли информацию о смерти ребенка от коронавируса в Москве

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16 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Департамент здравоохранения Москвы

операция, pixabay.com

Власти Москвы днем в субботу, 16 мая, опровергли информацию о смерти трехлетнего ребенка из-за коронавирусной инфекции в Морозовской больнице. Данные об этом ранее сегодня появились в СМИ.

В Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что 12 мая ребенок поступил Морозовскую больницу с диагнозом периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов. Состояние несовершеннолетнего оценивалось как тяжелое. Болевой синдром у юного пациента был в течение двух недель, но до вышеуказанной даты семья ребенка за помощью к врачам не обращалась.

В больнице пациенту провели экстренную операцию, после которой его состояние нормализовалось.

Через три часа, однако, ребенку стало хуже. Он был переведен в реанимацию в состоянии септического шока, из-за которого развился отек мозга. Анализ несовершеннолетнего на COVID-19 показал отрицательный результат. Точная причина смерти юного пациента будет установлена после вскрытия и проведения тестов.