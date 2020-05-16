Эксперт: говорить о второй волне заражения COVID-19 преждевременно

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16 мая 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализ, pixabay.com

Главный врач Городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в субботу заявила, что в настоящий момент преждевременно говорить о второй волне заражения коронавирусом нового типа.

Марьяна Лысенко подчеркнула, что вирус "будет жить" еще длительное время, однако неизвестно, будет ли он мутировать, а также, выработается ли к нему коллективный иммунитет.

Врач подчеркнула, что сейчас не стала бы "нагнетать" и говорить о том, что возникнет вторая волна, однако следует понимать, что COVID-19 "никуда просто не денется".