В Крыму снимают строгий режим самоизоляции

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16 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Крым, pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов, продливший обязательный режим самоизоляции до 31 мая, заявил, что с 18 мая это требование будет носить рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в указ.

«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов... Настоящий указ вступает в силу 18 мая 2020 года», - говорится в документе.

Кроме того, с 18 мая будет расширен перечень организаций, которые могут приступить к работе.

Однако в Крыму продолжает действовать масочный режим, а прибывающие в регион граждане обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе или по месту жительства (пребывания).

Ранее власти Москвы рассказали о поэтапном снятии ограничений.