В Крыму снимают строгий режим самоизоляции

Глава Крыма Сергей Аксенов, продливший обязательный режим самоизоляции до 31 мая, заявил, что с 18 мая это требование будет носить рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в указ.
«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов... Настоящий указ вступает в силу 18 мая 2020 года», - говорится в документе.
Кроме того, с 18 мая будет расширен перечень организаций, которые могут приступить к работе.
Однако в Крыму продолжает действовать масочный режим, а прибывающие в регион граждане обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе или по месту жительства (пребывания).
Ранее власти Москвы рассказали о поэтапном снятии ограничений.