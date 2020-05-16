В Нижегородской области число зараженных коронавирусом превысило 6,1 тысячи

В Нижегородской области число инфицированных коронавирусом нового типа превысило к настоящему моменту 6,1 тысячи. Данную информацию предоставили в субботу в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что от коронавирусной инфекции в Нижегородской области скончались еще два человека. Общее количество летальных исходов в регионе достигло 42. У всех жертв COVID-19 имелись сопутствующие хронические заболевания.
Подчеркивается также, что 1 330 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа выздоровели в Нижегородской области и были выписаны из больниц.