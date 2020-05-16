В Прикамье паводок достиг рекордных показателей за всю историю наблюдений

Специалист ГИС-Центра Пермского госуниверситета Андрей Шихов сообщил, что в Прикамье подъем паводковых вод на трех гидропостах достиг в мае текущего года рекордных показателей за всю историю наблюдений.

Шихов обратил особое внимание на случай с селом Усть-Черная Гайнского края, который был сильно затоплен, вследствие чего власти приняли решение ввести там режим ЧС. 11 – 12 мая в селе был на 45 сантиметров перекрыт абсолютный максимум 1979 года.

"По масштабам и площади затопления (паводок 2020 года) не имеет аналогов", – подчеркнул эксперт.