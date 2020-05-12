В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем в регионах

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12 мая 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Паводок. Фото: pixabay.com

В пресс-службе МЧС заявили, что активная фаза весеннего половодья окончена в 50 регионах страны, однако продолжается еще в 32 субъектах федерации. При этом в некоторых из них до сих пор наблюдаются подтопления.

Отмечается, что в 15 регионах паводковые воды подтопили 19 низководных мостов, 35 жилых домов, 507 приусадебных участков, а также 23 участка автомобильных дорог. Также в результате паводков отрезанными оказались 30 населенных пунктов. Для организации жизнеобеспечения оставшихся там людей начали работать лодочные переправы.

Ранее в Нижнем Новгороде из-за сильного ливня оказался затопленным центр города.